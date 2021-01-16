ارتفاع الوفيات بكورونا في فرنسا إلى أكثر من 70 ألف حالة

باريس - (أ ش أ):

تخطت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، اليوم السبت، حاجز 70 ألف حالة منذ بداية تفشي الوباء، وفقا لما أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا.

ووفقا لما نقلت صحيفة (لو فيجارو) الفرنسية عن الهيئة، فقد ارتفع إجمالي الوفيات بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا إلى 70 ألفا و142 حالة، بعد تسجيل 196 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية الأزمة مليونين و894 ألفا و347 حالة، بعد تسجيل 21 ألفا و406 إصابات جديدة خلال اليوم الأخير.