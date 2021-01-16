كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 2ر93 مليون والوفيات لحوالي 2 مليون
نيويورك - (د ب أ):
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 93 مليونا و227 ألفا و354 حالة، حتى الساعة 13 و15 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة ،وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا مليون و996 ألفا و627 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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153741
عدد المصابين
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121072
عدد المتعافين
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8421
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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93458756
عدد المصابين
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66754535
عدد المتعافين
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2000453
عدد الوفيات
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