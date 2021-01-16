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كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 2ر93 مليون والوفيات لحوالي 2 مليون

12:16 ص السبت 16 يناير 2021
كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 2ر93 مليون والوفيات لحوالي 2 مليون

فيروس كورونا

نيويورك - (د ب أ):
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 93 مليونا و227 ألفا و354 حالة، حتى الساعة 13 و15 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة ،وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا مليون و996 ألفا و627 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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