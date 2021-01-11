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حزب الله يدين قرار واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

10:41 م الإثنين 11 يناير 2021
حزب الله يدين قرار واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

حسن نصرالله زعيم حزب الله اللبناني

بيروت - (د ب أ)

أدان "حزب الله" اللبناني، في بيان مساء اليوم الاثنين، عزم وزارة الخارجية الأمريكية على تصنيف حركة "أنصار الله الحوثية" منظمة إرهابية.

وقال بيان "حزب الله": "لم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة ودعم وتأييد العدوان الظالم على اليمن العزيز، بل أعلنت الخارجية الأمريكية عزمها على تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى القائد العزيز السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وإخوانه المجاهدين السيد عبد الخالق بدر الدين الحوثي و السيد عبد الله يحيى الحكيم".

وأضاف البيان أن حزب الله يدين "ويستنكر بشدة هذه الخطوة العدوانية الظالمة ويؤكد تضامنه مع حركة أنصار الله وقيادتها الشريفة والشجاعة".

وشدّد حزب الله "على أن حركة أنصار الله التي حملت لواء الدفاع عن الشعب اليمني المظلوم طيلة سنوات طوال وصمدت بوجه آلة العدوان والدمار الأمريكي، لن تزيدها هذه الخطوة إلا ثباتًا وتمسكُا بحقها المشروع والمقدس في الدفاع عن الشعب اليمني وأرضه الغالية وموارده وخياراته الوطنية".

ووصف "حزب الله" خطوة الخارجية الأمريكية بأنها "إجرامية تستهدف النيل من معنويات الشعب اليمني المجاهد وصموده وقيادته استكمالًا للحصار الظالم والعدوان الإجرامي الذي تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنه وعن نتائجه الإنسانية والصحية وعلى كافة المستويات".

وأضاف البيان "أن هذه الإجراءات الأمريكية وما سبقها من خطوات عدوانية مماثلة استهدفت حركات المقاومة في المنطقة، تهدف إلى معاقبة كل من يرفض الهيمنة والتسلط الأمريكي على مقدرات المنطقة وثرواتها وخيارات شعوبها الحرة ويرفض الاحتلال الصهيوني لفلسطين والانخراط في حركة التطبيع المشؤومة والمرفوضة".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان أعلن عن عزمه إدراج ثلاثة من قادة أنصار الله، وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، على قائمة الإرهابيين الدوليين.

حزب الله اللبناني بيروت لبنان الإرهاب

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