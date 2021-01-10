الأردن يبدأ حملة التطعيم ضد كورونا الأربعاء المقبل

عمان- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، الأحد، تنفيذ البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا اعتبارًا من الأربعاء المقبل .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن عبيدات قوله إن وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر سيكون غداً الاثنين وستصل باقي الدفعات تباعاً.

وأضاف أن كمية اللقاحات المتعاقد عليها تكفي لـ 20% من السكان وسيتم زيادتها كلما دعت الحاجة.