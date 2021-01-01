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ماكرون: تأثير كورونا الشديد على فرنسا سيستمر لبضعة اشهر

12:04 ص الجمعة 01 يناير 2021
ماكرون: تأثير كورونا الشديد على فرنسا سيستمر لبضعة اشهر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فيروس كورونا سيستمر في التأثير على البلاد لبضعة أشهر حتى يتم تكثيف التطعيمات، وتعهد بأن الأزمة لن تمنع الحكومة من متابعة الإصلاحات الاقتصادية والأمنية والبيئية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ماكرون اليوم الخميس في كلمة ألقاها في ليلة رأس السنة: "الأشهر القليلة الأولى من العام ستكون صعبة، وسيظل الوباء يؤثر بشدة على حياة بلدنا حتى الربيع على الأقل".

وذكر الرئيس إن فرنسا سترتقي إلى مستوى التحدي وستواصل الإصلاحات لحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز الأمن، ومكافأة المجدين في العمل، ومكافحة التمييز.

ويحتاج ماكرون، قبل ستة عشر شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى تحقيق التوازن الصحيح بين حماية الناس من فيروس أودى بحياة أكثر من 64 ألف شخص في البلاد، وإعادة تنشيط الاقتصاد الذي تقلص بنحو 10 % بسبب الإغلاق وغيره من القيود الرامية للقضاء على الجائحة.

إيمانويل ماكرون فيروس كورونا التطعيمات

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