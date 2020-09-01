كورونا في روسيا: عدد الإصابات يتخطى مليون
09:56 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
وكالات:
أفادت السلطات الصحية الروسة اليوم الثلاثاء، بأن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى مليون و48 حالة، بعد تسجيل 4729 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وتأتي روسيا في المركز الرابع من حيث عدد الإصابات بالفيروس المُستجد، وتسبقها الولايات المتحدة، والهند والبرازيل.
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