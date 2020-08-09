أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

الصحة التونسية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

11:56 م الأحد 09 أغسطس 2020
الصحة التونسية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في تونس

تونس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التونسية ،اليوم الأحد ، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 12 إصابة محلية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1697 حالة مؤكدة.
وأوضحت الوزارة- في بيانها حول الوضع الوبائي للفيروس،حسبما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء - أنه بعد إجراء 1283 تحليلا مخبريا، من بينها 17 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، تم تسجيل 26 تحليلا إيجابيا، من بينهم 19 حالة إصابة جديدة، 12 منها محلية، و7 حالات إصابة وافدة، و7 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

هذا المحتوى من

تونس وزارة الصحة التونسية فيروس كورونا

الخبر التالى:

بيل جيتس: اختبارات كورونا بأمريكا تنطوى على مشكلات مثيرة للدهشة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95492

    عدد المصابين

  • 52678

    عدد المتعافين

  • 5009

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19725892

    عدد المصابين

  • 12660049

    عدد المتعافين

  • 727549

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"جرس إنذار".. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد