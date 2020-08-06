ترامب يشتكي من رقابة غير عادلة من فيسبوك وتويتر

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شركات التواصل الاجتماعي تجري رقابة عليه غير عادلة بعدما منعت شركتا تويتر وفيسبوك ملفا مصورا شاركته حسابات مرتبطة بالرئيس، لانتهاك سياسات الشركتين بشأن المعلومات المضللة عن فيروس كورونها.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال ترامب لدى مشاركته في البرنامج الإذاعي "جيرالدو ريفيرا" اليوم الخميس عبر إذاعة "دبليو تي أيه إم": "بالطبع" أنه كان يتعرض لرقابة.

وقال ترامب إنهم"يراقبون أي شخص على اليمين، أي شخص، أي جمهوري، وأي جمهوري محافظ يخضع للرقابة وينظرون في الأمور الفظيعة التي يتحدثون عنها على اليسار".

وتم حظر حساب حملة إعادة انتخاب ترامب على تويتر لفترة وجيزة من نشر أي تغريدات جديدة بعدما جرى نشر مقطع مصور صغير لمقابلة أجراها ترامب أمس الأربعاء مع شبكة "فوكس نيوز"، قال فيها إن الأطفال "لديهم مناعة فعلية" ضد فيروس كورونا.

ونشر ترامب نفس المقطع في حسابه على موقع فيسبوك الذي قام بحذفه قبل فترة وجيزة من تجميد "تويتر" حساب الحملة.

وقال ترامب اليوم الخميس: "جميع الأطباء يقولون ما أقول... واعتقد أنه ليس كل طبيب سيقول أن البعض ليس لديهم (مناعة)".

واستأنف حساب فريق ترامب نشاطه في النشر مساء الأربعاء بعدما بدا أنه جرى حذف المقطع المصور.