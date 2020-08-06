طوكيو تسجل 360 إصابة بفيروس كورونا
طوكيو - (أ ش أ):
أعلن مسئولون حكوميون في العاصمة اليابانية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في (طوكيو).
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة اليابانية إلى 14 ألفا و645 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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