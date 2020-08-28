أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

ترامب يتعهد بهزيمة فيروس كورونا

06:28 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
ترامب يتعهد بهزيمة فيروس كورونا

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس بالتصدي لفيروس كورونا خلال خطاب قبوله ترشيح حزبه الجمهوري.

وقال ترامب "سنهزم الفيروس والوباء ونخرج أقوى من أي وقت مضى" ، دون أن يكشف عن خطة محددة.

وأكد إن اللقاح يمكن أن يكون جاهزا قبل نهاية العام.

دونالد ترامب فيروس كورونا الحزب الجمهوري

الخبر التالى:

ترامب: بايدن مدمر للوظائف في أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان