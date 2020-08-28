ترامب يتعهد بهزيمة فيروس كورونا
06:28 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
واشنطن - (د ب أ):
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس بالتصدي لفيروس كورونا خلال خطاب قبوله ترشيح حزبه الجمهوري.
وقال ترامب "سنهزم الفيروس والوباء ونخرج أقوى من أي وقت مضى" ، دون أن يكشف عن خطة محددة.
وأكد إن اللقاح يمكن أن يكون جاهزا قبل نهاية العام.
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