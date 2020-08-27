ترامب يدخل على خط التوترات بين تركيا واليونان في شرق المتوسط

واشنطن - (د ب أ):

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مساء الأربعاء، تصاعد حدة التوتر بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب تحدث مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأعرب عن قلقه بشأن زيادة حدة التوترات.

وقال ترامب إنه يتعين على اليونان وتركيا الالتزام بالحوار لحل خلافاتهما.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء بأن ترامب بحث مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي بينهما، قضايا ثنائية والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها شرق البحر المتوسط.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال التركية أن إردوغان قال خلال الاتصال، إن بلاده لم تكن الطرف الذي يخلق حالة من عدم الاستقرار في شرق المتوسط.

وأكد أن "تركيا أثبتت دعمها الحوار وخفض التصعيد في شرق المتوسط عبر إقدامها على خطوات ملموسة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت رئاسة البرلمان اليوناني مصادقة البرلمان بالأغلبية على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية في المتوسط مع مصر وإيطاليا لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وبموجب هاتين الاتفاقيتين، تعترف الدول الثلاث بأن الجزر اليونانية لها جرف قاري ومنطقة اقتصادية.

في المقابل، ترى تركيا أن الجزر اليونانية حتى الكبيرة مثل كريت ورودس لها فقط مياه إقليمية، وهو ما أدى في الأسابيع الماضية إلى نشوب واحدة من أخطر الأزمات في البحر المتوسط منذ عقود.

وتجوب العديد من سفن البحرية التركية منذ مطلع الشهر الجاري شرق المتوسط جنوبي جزيرتي كريت ورودس حيث ترافق هذه السفن سفينة تنقيب تركية في المنطقة محل النزاع.

وقد وضعت اليونان أسطولها البحري في حالة تأهب.