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مُدخنًا سيجارة في اجتماع.. زعيم كوريا الشمالية يحذر شعبه من إعصار مدمر

02:11 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
مُدخنًا سيجارة في اجتماع.. زعيم كوريا الشمالية يحذر شعبه من إعصار مدمر

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

بيونجيانج- (بي بي سي):

حذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون شعبه من إعصار مدمر سيضرب بلاده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وجاء هذا الظهور الجديد للزعيم الكوري الشمالي ليبدد الشائعات المستمرة بشأن تردي صحته وسط تقارير عن نقل صلاحياته لأخته الصغرى.

وظهر كيم وهو يدخن سيجارة أثناء ترأسه لاجتماع المكتب السياسي لحزبه الحاكم أمس الثلاثاء، وقد أهاب بشعبه العمل على تصحيح ما رأى أنها بعض "أوجه القصور" في الجهود المبذولة في مواجهة "الفيروس الخبيث" حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية الرسمية، دون إعطاء تفاصيل.

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يذكر أن كوريا الشمالية لم تبلغ إلى الآن عن تسجيل أي إصابة بالفيروس على أرضها.

ومع اقترابه منها، يتوقع أن يخلف إعصار "بافي" الأضرار في كوريا الشمالية والتي تعاني أيضا من تعرضها لأحد أطول وأعتى مواسم الرياح الموسمية.

وقد تسبب الهطول الغزير للأمطار بالفعل خلال آب أغسطس الجاري في حدوث فيضانات واسعة النطاق.

وتقول الأمم المتحدة إنه يوجد عشرة ملايين شخص في كوريا الشمالية يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، خاصة هؤلاء الذين يعتمدون على الزراعة وحصاد محصول الأرز في الخريف من كل العام.

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إعصار مدمر

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