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بكين تحتج رسميا ضد واشنطن بسبب "انتهاكها الخطير" لمدونة قواعد السلامة

04:19 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
بكين تحتج رسميا ضد واشنطن بسبب "انتهاكها الخطير" لمدونة قواعد السلامة

الصين

بكين- (د ب أ):

ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الأربعاء أن بكين قدمت احتجاجا رسميا ضد واشنطن بسبب "انتهاك خطير" لمدونة قواعد السلامة من جانب الولايات المتحدة بعد دخول طائرة تجسس أمريكية منطقة حظر الطيران الصينية وحذرت من حوادث محتملة.

ومن جانبها ذكرت الولايات المتحدة أن تحليق الطائرة، جاء في إطار القواعد الدولية وتعهدت بمواصلة تلك المهام .

وكانت وزارة الدفاع الصينية قد ذكرت في منشور على موقع "ويبو" نقلا عن المتحدث وو كيان إن طائرة تجسس أمريكية من طراز "يو-تو" دخلت منطقة حظر الطيران خلال مناورات بالذخيرة الحية في المنطقة الشمالية للجيش الصيني أمس الثلاثاء، مما تسبب في اضطرابات خطيرة للتدريبات والأنشطة التدريبية العادية للجيش.

وأضافت أن هذا العمل سيؤدي بسهولة إلى سوء فهم وسوء تقدير وحتى وقوع حوادث.

وأكدت الصين معارضتها "القوية" للاستفزاز السافر من الجانب الأمريكي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وطالبت الصين الولايات المتحدة بوقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية على الفور والحفاظ على سلام المنطقة واستقرارها.

بكين الولايات المتحدة واشنطن

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