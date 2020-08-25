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السودان يضع استراتيجية لتوفير أكثر من 100 ألف وظيفة بالقطاع الزراعي

09:50 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
السودان يضع استراتيجية لتوفير أكثر من 100 ألف وظيفة بالقطاع الزراعي

الدكتورة هبة محمد علي وزير المالية والتخطيط الاقتص

السودان - (أ ش أ)

وضعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، بالتنسيق مع وزارتي الري والموارد المائية، والزراعة والموارد الطبيعية، استراتيجية لإعادة تأهيل بنية الري في مشروع الجزيرة (وسط السودان) ومشاريع زراعية بالولايات، إضافة إلى تحديث القطاع الزراعي، والتي ستوفر حوالي نصف مليار دولار سنويا في الميزان التجاري وما يزيد عن 100 ألف وظيفة في القطاع الزراعي.

وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدكتورة هبة محمد علي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف، ترأست الاجتماع المشترك الذي ضم الدكتور ياسر عباس وزير الري و الموارد المائية، والدكتور عبد القادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف، مع وفد البنك الدولي برئاسة الدكتور عثمان ديون المدير القطري للبنك الدولي.

وقدم وزيرا الري و الموارد المائية، والزراعة والموارد الطبيعية، شرحا مفصلا للاستراتيجية لوفد البنك الدولي، والتي تصب في تطوير البيئة الزراعية وتحسين خدمات الري لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار والتنمية للنهوض بالاقتصاد السوداني.

من جانبه، أشاد الدكتور عثمان ديون المدير القطري للبنك الدولي، بالاستراتيجية التي وضعتها الحكومة السودانية، مؤكدا استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي لتحقيق أهداف الحكومة الانتقالية الاقتصادية والتنموية المنشودة والتي تصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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السودان القطاع الزراعي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية

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