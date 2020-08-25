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تعرض بنكين للسطو في برلين

01:26 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
تعرض بنكين للسطو في برلين

الشرطة الألمانية

برلين- (د ب أ):

تعرض اثنان من مصارف العاصمة الألمانية برلين إلى عمليتي سطو، الثلاثاء.

وذكرت الشرطة أن المنفذين في الحالتين تمكنوا من الفرار من الموقع قبل تنفيذ عمليتي السطو.

ولم يسفر السطو الذي وقع في حيي شونبيرج وشارلوتنبورج عن إصابات.

وتحقق الشرطة فيما إذا كان هناك صلة بين الواقعتين.

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