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العاهل البحريني يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين

06:29 م الأحد 23 أغسطس 2020
العاهل البحريني يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين

تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى

المنامة - (أ ش أ):

تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، اليوم الأحد، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتعلق بالروابط الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني لسفير السعودية لدى البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينينة حيث نقل الأخير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والنماء.

وأعرب العاهل البحريني عن اعتزازه بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والتي تزداد رسوخاً في ظل الحرص المشترك على تطويرها وتنميتها، مؤكداً بأن العلاقات البحرينية - السعودية ترتكز عبر تاريخها العريق على أسس راسخة من التعاون والتعاضد والتضامن الوثيق.

وأشاد بالدور الهام الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في حمايه أمن واستقرار المنطقة، منوهاً برؤيته الطموحة ومواقفه الحكيمة والداعمة لجهود التنمية والتطوير بالإضافة إلى نصرة قضايا الحق والعدل والسلام.

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ملك البحرين حمد بن عيسى الملك سلمان

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