أستراليا تسجل إجمالي إصابات كورونا 24602 والوفيات 485

سيدني -(د ب أ)

وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أستراليا إلى 24 ألفا و602 إصابة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الأحد بالتوقيت المحلي لمدينة سيدني، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 485 ، في حيت تعافي من المرض 18 ألفا و757 شخصًا.

وأعلنت أستراليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل 29 أسبوعا.

وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، دانيل أندروز، للصحفيين أمس السبت إن ولايته سجلت 182 إصابة جديدة خلال يوم، معظمها في مدينة ملبورن.

وأضاف أندروز أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في الولاية إلى 398، من إجمالي الوفيات في أنحاء أستراليا.

وجاءت غالبية حالات الوفاة بين كبار السن الذين يتلقون الرعاية.