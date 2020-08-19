أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

ميركل: الاتحاد الأوروبي لن تعترف بالنتائج الرئاسية في بيلاروسيا

04:17 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
ميركل: الاتحاد الأوروبي لن تعترف بالنتائج الرئاسية في بيلاروسيا

أنجيلا ميركل

بروكسل- (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في بروكسل، الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي لن تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، مشيرة إلى أن الانتخابات لم تكن نزيهة ولا حرة.

جاء ذلك خلال مشاركة ميركل في القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي لبحث الأزمة السياسية في الجمهورية السوفيتية السابقة.

انجيلا ميركل بيلاروسيا الاتحاد الأوروبي بروكسل

الخبر التالى:

انقلاب مالي: الجيش يعد بإجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة مدنية انتقالية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إعلان موعد جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ