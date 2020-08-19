ميركل: الاتحاد الأوروبي لن تعترف بالنتائج الرئاسية في بيلاروسيا
04:17 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
بروكسل- (د ب أ):
أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في بروكسل، الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي لن تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، مشيرة إلى أن الانتخابات لم تكن نزيهة ولا حرة.
جاء ذلك خلال مشاركة ميركل في القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي لبحث الأزمة السياسية في الجمهورية السوفيتية السابقة.
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