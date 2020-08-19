أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

بيل كلينتون: ترامب غير قادر على قيادة الولايات المتحدة

07:19 ص الأربعاء 19 أغسطس 2020
بيل كلينتون: ترامب غير قادر على قيادة الولايات المتحدة

بيل كلينتون

واشنطن - (د ب أ):
انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الرئيس الحالي دونالد ترامب ووصفه بأنه غير قادر على قيادة البلاد، التي يمكن أن يكون نهجها مسليا ولكن "في أزمة حقيقية ، ينهار مثل بيت من ورق".

وأعلن كلينتون تأييده للديمقراطي جو بايدن، الذي وصفه بأنه "رئيس يذهب للعمل ومتواضع وينجز المهام".

ومن ناحية أخرى، انتقد كلينتون الرئيس لمشاهدته القنوات الإخبارية وسخريته من منافسيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كلينتون عن ترامب: "إذا كنتم تريدون رئيسا يعرّف الوظيفة بأنها قضاء ساعات في اليوم في مشاهدة التلفزيون وانتقاد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي ، فهو رجلكم".

بيل كلينتون ترامب الولايات المتحدة

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل 297 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان