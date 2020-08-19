بيل كلينتون: ترامب غير قادر على قيادة الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الرئيس الحالي دونالد ترامب ووصفه بأنه غير قادر على قيادة البلاد، التي يمكن أن يكون نهجها مسليا ولكن "في أزمة حقيقية ، ينهار مثل بيت من ورق".

وأعلن كلينتون تأييده للديمقراطي جو بايدن، الذي وصفه بأنه "رئيس يذهب للعمل ومتواضع وينجز المهام".

ومن ناحية أخرى، انتقد كلينتون الرئيس لمشاهدته القنوات الإخبارية وسخريته من منافسيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كلينتون عن ترامب: "إذا كنتم تريدون رئيسا يعرّف الوظيفة بأنها قضاء ساعات في اليوم في مشاهدة التلفزيون وانتقاد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي ، فهو رجلكم".