قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرق دير الزور في سوريا
سوريا - (أ ش أ)
تعرضت قاعدة أمريكية، اليوم الثلاثاء، شرق دير الزور بسوريا لقصف صاروخي مجهول المصدر.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن عدة قذائف هاون مجهولة المصدر، سقطت في محيط القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو للغاز" في ريف دير الزور الشرقي، دون وقوع إصابات.
كان مستشار عسكري روس برتبة لواء قد لقي مصرعه، وأصيب ثلاثة عسكريين، في وقت سابق اليوم، في انفجار عبوة ناسفة في طريق عودتهم بعد القيام بعملية إنسانية بمدينة دير الزور في سوريا.
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