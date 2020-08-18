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الأمم المتحدة تدعو للحفاظ على مؤسسات الدولة في مالي

09:08 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الأمم المتحدة تدعو للحفاظ على مؤسسات الدولة في مالي

أنطونيو جوتيريش

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة في مالي على خلفية محاولة انقلاب عسكري في هذا البلد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم الإخبارية" اليوم الثلاثاء - إن البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي والأمانة للأمم المتحدة والأمين العام يتابعون الوضع ببالغ الاهتمام، لافتًا إلى دعوة الأمين العام للحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأعرب دوجاريك عن أمل الأمم المتحدة في أن يتسنى لها أن تساعد الماليين، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي في إعادة الهدوء إلى بلادهم.

وذكرت مصادر أن عسكريين متمردين اعتقلوا رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا في العاصمة باماكو، كما وردت تقارير عن وقوع تمرد في قاعدة "كاتي" العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

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