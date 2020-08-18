أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

مقتل قائد عسكري روسي كبير وإصابة ثلاثة عسكريين في انفجار بسوريا

07:29 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
مقتل قائد عسكري روسي كبير وإصابة ثلاثة عسكريين في انفجار بسوريا

وزارة الدفاع الروسية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابطًا روسيًا رتبته ميجور جنرال لقي حتفه وأصيب ثلاثة عسكريين بعد انفجار قنبلة في طريق قافلة عسكرية روسية قرب دير الزور في سوريا، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وكانت دورية تركية روسية مشتركة تعرضت لانفجار في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا أمس الاثنين دون أن يوقع ذلك إصابات في صفوف القوات.

وأضافت الوزارة أن الانفجار وقع لدى مرور رتل عسكري روسي كان عائدا بعد تنفيذه عملية إنسانية.

كما ذكرت أنه تم إجلاء الضابط المصاب من المكان لتقديم المساعدة الطبية له، غير أنه توفي متأثرا بجروحه.

وقالت إن العسكري القتيل كان مستشارا عسكريا كبيرا برتبة لواء، وتم تقديمه لمنحه وساما بعد الوفاة.

وتعهدت الوزارة بتقديم كل المساعدة اللازمة لعائلة القتيل

وزارة الدفاع الروسية سوريا انفجار قنبلة

الخبر التالى:

رويترز: متمردون يعتقلون رئيس مالي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الري تعلن نتائج مباحثات اجتماع سد النهضة