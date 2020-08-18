مقتل قائد عسكري روسي كبير وإصابة ثلاثة عسكريين في انفجار بسوريا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابطًا روسيًا رتبته ميجور جنرال لقي حتفه وأصيب ثلاثة عسكريين بعد انفجار قنبلة في طريق قافلة عسكرية روسية قرب دير الزور في سوريا، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وكانت دورية تركية روسية مشتركة تعرضت لانفجار في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا أمس الاثنين دون أن يوقع ذلك إصابات في صفوف القوات.

وأضافت الوزارة أن الانفجار وقع لدى مرور رتل عسكري روسي كان عائدا بعد تنفيذه عملية إنسانية.

كما ذكرت أنه تم إجلاء الضابط المصاب من المكان لتقديم المساعدة الطبية له، غير أنه توفي متأثرا بجروحه.

وقالت إن العسكري القتيل كان مستشارا عسكريا كبيرا برتبة لواء، وتم تقديمه لمنحه وساما بعد الوفاة.

وتعهدت الوزارة بتقديم كل المساعدة اللازمة لعائلة القتيل