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منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا ينتشر بشكل متزايد بين الشباب

11:32 ص الثلاثاء 18 أغسطس 2020
منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا ينتشر بشكل متزايد بين الشباب

لندن- (بي بي سي):

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال انتشار فيروس كورونا بشكل متزايد عبر أشخاص في العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادئ ، تاكيشي كاساي ، في مؤتمر صحفى عبر الإنترنت إن هذا التغيير يمثل خطرًا واضحًا على شرائح أخرى من السكان ويجعلهم عرضة للإصابة بالفيروس، بما في ذلك كبار السن والمرضى وأولئك الذين يعيشون في مناطق مكتظة بالسكان ذات أنظمة صحية أضعف.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق هذا الشهر إن نسبة الشباب بين المصابين ارتفعت في جميع أنحاء العالم.

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