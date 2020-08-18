نيوزيلندا تسجل إصابة جديدة بكورونا.. وتحقق في مصدرها

ولنجتون- (د ب أ):

أصيب عامل صيانة في منشأة للحجر الصحي بنيوزيلندا بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، إلا أن مسؤولي الصحة لم يكتشفوا بعد مصدر الإصابة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، أن التسلسل الجزئي للجينوم كشف عن أن حالته غير مرتبطة بانتقال العدوى في المجتمع.

ولم يكن للرجل أي علاقات روتينية بالضيوف، إلا أنه كان هناك ارتباط جيني بأحد العائدين من الولايات المتحدة الذي أقام في منشأة الحجر الصحي قبل أسبوعين.

وذكرت الوزارة: "في هذه المرحلة، ليس هناك اختلاط شخصي واضح بين العامل والشخص العائد من الولايات المتحدة، لكن التحقيقات مستمرة".

وأضافت: "إن تعقب عمليات الاختلاط والاختبارات لم تربط أي حالات إضافية بعامل الصيانة، وتظل حتى الآن حالة واحدة".

وكانت البلاد سجلت 13 حالة جديدة بالفيروس، الثلاثاء، حسبما أفاد المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد لوسائل الإعلام.

واستطاع المسؤولون ربط 12 حالة بأسرة من أوكلاند مصابة بالفيروس، بعد أن مر على البلاد 102 يوم بدون انتقال العدوى محليا.

وبشكل إجمالي، سجلت البلاد 1293 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و22 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.