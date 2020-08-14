ألمانيا تدعو للحوار بين تركيا واليونان بشأن نزاع الغاز في شرق المتوسط

برلين - (د ب أ):

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركيا واليونان لفتح حوار مباشر بين بعضهما البعض لخفض تصعيد نزاع في مجال الطاقة في شرق المتوسط، حسبما قال المتحدث باسم ميركل اليوم الجمعة.

وقال شتيفن زايبرت للصحفيين في برلين إن ميركل كانت قد أجرت في اليوم السابق اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأضاف زايبرت أن "التوترات تدعو للقلق. وخفض التصعيد مهم وكذلك تجنب حدوث أي تفاقم آخر".

ويدور خلاف بين تركيا واليونان العضوين بحلف شمال الأطلسي "الناتو" بسبب التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في المنطقة. وتزعم اليونان والاتحاد الأوروبي بأن أعمال الحفر التركية في المنطقة غير قانونية، بينما تحتج تركيا بأن المنطقة هي ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

واستأنفت أنقرة عملياتها للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط يوم الاثنين الماضي، على الرغم من التوصل لاتفاق بين اليونان ومصر يحدد حقوق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

وقال أردوغان اليوم الجمعة إنه وميركل اتفقا على أنه يتعين أن يجري المستشارون التابعون لهما مباحثات في الفترة بين 23 و28 أغسطس الجاري "لتخفيف حدة /الوضع/".

وقال الرئيس التركي للصحفيين في اسطنبول إنه يأمل أن تتمكن ميركل من إقناع ميتسوتاكيس بالهدف ذاته.

وكانت ميركل قد توسطت في تموز/ يوليو لإجراء مفاوضات بين أنقرة وأثينا، حيث تم إقناع تركيا بالتوقف مؤقتا عن أعمال الحفر في المنطقة.

واستأنفت أنقرة عملياتها لاستكتشاف النفط والغاز هذا الأسبوع في أعقاب الاتفاق بين اليونان ومصر.