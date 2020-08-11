سنغافورة: تطهير جميع مهاجع العمال من فيروس كورونا
سنغافورة - (د ب أ)
قالت سنغافورة، إنها قامت بتطهير جميع مهاجع العمال بها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) موضحة أن تم السماح لنحو 81 بالمئة من العاملين الأجانب في قطاعات مثل التشييد وحوض السفن بمغادرة مساكنهم والذهاب إلى العمل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن السلطات في سنغافورة قولها إن 17 مبنى مستقلاً في ستة مهاجع لا تزال تستخدم كمرافق للحجر الصحي، بانخفاض عن 18 مبنى في الأسبوع الماضي.
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