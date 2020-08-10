ألمانيا : إصابات كورونا تصل إلى 217 ألفا و288 حالة والوفيات 9202
فرانكفورت- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 217 ألفا و288 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الإثنين بتوقيت فرانكفورت، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات جراء الفيروس ظلت عند 9202 حالة .وقد تعافى 196 ألفا و783 شخصا من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 28 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.
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