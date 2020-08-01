تنزانيا ترفض استقبال طائرات الخطوط الجوية الكينية بسبب قواعد كورونا

دودوما - (د ب أ)

ألغت تنزانيا خططًا للسماح للخطوط الجوية الكينية باستئناف الرحلات إليها، نظرًا لأن كينيا استبعدت مواطني تنزانيا من قائمة المسموح لهم بدخول أراضيها بسبب القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المعدلة.

وبحسب بيان نشرته وزارة النقل الكينية في صحيفة "ديلي نيشن" ومقرها نيروبي، اليوم السبت، فإن مواطني تنزانيا ليسوا على قائمة المعفيين من الخضوع للحجر الصحي عند الوصول إلى كينيا المجاورة.

وجاء في بيان نشر أمس على الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني التنزانية: "في خطوة انتقامية، قررت الحكومة التنزانية إلغاء رحلات الطيران الكيني بين نيروبي ودار السلام، وكيليمانجارو وزنجبار اعتبارا من الأول من أغسطس حتى إشعار آخر"، حسبما جاء على موقع وكالة بلومبرج للأنباء.