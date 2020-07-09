المحكمة العليا الأمريكية: ترامب لا يمكنه منع أمر الاستدعاء حول سجلاته المالية التي طلبها ادعاء عام نيويورك

واشنطن - (أ ش أ):

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، بأن الرئيس دونالد ترامب لا يمكنه منع أمر الاستدعاء الخاص بسجلاته المالية التي طلبها الادعاء العام في نيويورك.

وأضافت المحكمة، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن ترامب ليس بمنأى عن التحقيق الجنائي في هذا الصدد.

ولم تتطرق الشبكة حتى الآن إلى المزيد من التفاصيل.