أفغانستان : ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 33594 حالة

كابول- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 33594 حالة.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 20700 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 937 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية ، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي .