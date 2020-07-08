وزير خارجية الإمارات يبدأ بعد غد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية

أبوظبي - أ ش أ

يبدأ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بعد غد "الجمعة" زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية تزامنا مع الاحتفاء بمرور 40 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ عبد الله بن زايد يبحث خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين بالإضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان -في تصريح صحفي- أن دولة الإمارات وكوريا الجنوبية تجمعهما شراكة استراتيجية خاصة وعلاقات وثيقة ومتميزة وتعاون مثمر في المجالات كافة.

وقال بن زايد "إننا مع مرور 40 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين نحتفي بما حققته شراكتنا الاستراتيجية من إنجازات في القطاعات كافة ونؤكد عزمنا المُضي قدماً في دفع مسار العلاقات الإماراتية الكورية نحو آفاق أرحب بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما".