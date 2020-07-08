الوطنية للنفط الليبية:منع ناقلة نفط من التحميل في ميناء السدرة

طرابلس - (د ب أ):

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن حرس المنشآت النفطية منع ناقلة تابعة للمؤسسة من تحميل النفط الخام من ميناء السدرة النفطي اليوم الأربعاء.

وذكرت المؤسسة في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أنها حاولت اليوم إجراء العمليات الفنية لتحميل ناقلة النفط الخام الكبيرة جدًا (في إل سي سي) المسماة دلتا أوشن في ميناء السدرة النفطي. وللأسف، لم يسمح حرس المنشآت النفطية للناقلة بدخول الميناء.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله "إن المؤسسة الوطنية للنفط مستعدة لاستئناف تصدير النفط على الفور"، مضيفا "تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط مجدداً دعوتها لجميع الأطراف الليبية لتسهيل عملها، تماشياً مع الإجماع الليبي والدولي الواضح على أن المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن ترفع القوة القاهرة وتستأنف مهامها الحيوية".

وقال: "إن المؤسسة مستمرة في مشاوراتها مع جميع الأطراف لإيجاد طرق للمضي قدماً بما يضمن سلامة العاملين ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط".

وكانت قوات من شرق ليبيا تابعه للمشير خليفة حفتر قد أغلقت العديد من الحقول والموانئ النفطية الخاضعة لسيطرتها، بعد اتهام حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس باستخدام أموال النفط في جلب المرتزقة الأجانب، وأيضا من أجل توزيع عادل لإيرادات النفط على المناطق الليبية.