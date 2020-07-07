اليابان تقود تحركا لإنشاء صندوق دولي لشراء لقاح كورونا

طوكيو - (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية يابانية، أن اليابان تجري محادثات مع بريطانيا وفرنسا وشركاء محتملين آخرين، لإنشاء صندوق بقيمة 20 مليار دولار لتمويل برامج شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمجرد توافرها في الأسواق خلال الصيف الحالي.

ونقلت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية، عن مصادر لم تحدد هويتها القول إن حوالي 30 دولة تعتزم الانضمام إلى برنامج الشراء، ومنها إسبانيا وإيطاليا النرويج وكندا إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي يشارك في المحادثات.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن الدول المشاركة في المحادثات وافقت على الحصول على كميات من اللقاحات تكفي لتحصين 20 في المئة فقط من عدد سكانها.

ومن المتوقع أن تساهم اليابان في الصندوق المنتظر بنحو 800 مليون دولار.

ومن المنتظر إنشاء صندوق مشتريات منفصل للدول النامية.