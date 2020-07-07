لحظة اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهامشي على يد مسلحين (فيديو)

وكالات:

اغتيل الخبير الأمني العراقي، هشام الهاشمي الاثنين، أمام منزله، على يد مسلحين مجهولين، قامو بإطلاق النار عليه داخل سيارته.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام عراقية وعربية، لحظة اغتيال الهاشمي أمام منزله، في بغداد.

وأمر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن حادث اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، فيما وجه بتشكيل مجلس تحقيق بشأن القوات الأمنية المعنية على الأرض في موقع الحادث.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن بيان لوزارة الداخلية، أنه بناءً على حادث اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي على يد مجهولين في منطقة زيونة ببغداد، وفي إطار متابعة الإجراءات التحقيقية والاستخبارية لكشف ملابسات الحادث الإجرامي وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل، أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية مدير عام الاستخبارات ومدير مكافحة إجرام بغداد تتولى التحقيق في حادث الاغتيال والوصول إلى الجناة.

وتابع، كما أمر الغانمي بتشكيل مجلس تحقيقي برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وعضوية مديرية التفتيش المهني والإداري ومديرية عمليات الوزارة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات لكل مفارزها ونقاط التفتيش التابعة لها تقضي بتفتيش سائقي الدراجات خاصة إذا كانوا شخصين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحجزهم مع الدراجة حال حملهم سلاح، مبينا أن توجيهات الوزارة لقطعاتها قد منعت المنتسبين من ركوب الدراجات والتوجه بها إلى مقرات العمل وهم حاملين السلاح.

من جانبه، أعفى مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، الاثنين، قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه، بعد عملية اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي، على يد مجهولين أمام منزله في العاصمة بغداد، بالمنطقة المسؤول عنها قائد الفرقة الأولى.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بإعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه.

وعرف الهاشمي، الأربعيني، بأنه خبير أمني ومحللي سياسي، ومختص في شؤون الجماعات المتطرفة، يظهر بشكل يومي على القنوات التلفزيونية العربية، وكان من أبرز الناشطين خلال المظاهرات العراقية الأخيرة.

وكتب الهاشمي قبل ساعات من مقتله، على حسابه بموقع تويتر: "أكثرُ الشباب الذين يطبلون للسياسيين الفاسدين هم باحثون عن فتات وبقايا طعام من موائدهم وأموالهم التي سرقها الفاسدون، لا يعرفون شيئا لحظة التطبيل لسلطة الفاسد، فلا ناقة لهم فيها ولا جمل. وإنّما أنفُسَهم يظلِمون".

وكتب الهاشمي في آخر تغريدة له على تويتر، قبل أقل من ساعة من اغتياله: "تاكدت الانقسامات العراقية ب: 1-عرف المحاصصة الذي جاء به الاحتلال "شيعة، سنة، كرد، تركمان، أقليات" الذي جوهر العراق في مكونات. 2-الأحزاب المسيطرة "الشيعية، السنية، الكردية، التركمانية" التي أرادت تاكيد مكاسبها عبر الانقسام. 3-الأحزاب الدينية التي استبدلت التنافس الحزبي بالطائفي".

إغتيال هشام الهاشمي بأوامر من المالكي وهادي العامري وتنفيذ حزب الله الإرهابي .@MAKadhimi إرحل يا مجرم يا ضعيف يا ركيك .#إرحل_يا_كاظمي pic.twitter.com/68VWRC8h5W — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) July 6, 2020