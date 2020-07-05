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طوكيو تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 6765

11:31 ص الأحد 05 يوليه 2020
طوكيو تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 6765

كورونا في اليابان

طوكيو- (د ب أ):

ذكرت مصادر في حكومة العاصمة اليابانية طوكيو أنه تم تأكيد 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الأحد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه".

وهذا اليوم الرابع على التوالي لحالات إصابة تتجاوز أكثر من 100، لترتفع حصيلة الإصابات في طوكيو إلى 6765.

وينصح المسؤولون المواطنين بعدم السفر إلى مقاطعات أخرى، ما لم يكن ذلك ضروريا وعاجلا.

كما يحثون المواطنين على توخي الحذر، عندما يرتادون أماكن الترفيه الليلي، حيث تم تسجيل عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.

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