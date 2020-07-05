إيطاليا: إصابات كورونا 241 ألفا و419 والوفيات 34 ألفا و854
ميلانو- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 241 ألفا و419 حالة ، حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأحد بتوقيت ميلانو (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34 ألفا و854 حالة . وتعافى 191 ألفا و944 من المصابين حتى الآن .
ومر حوالي 22 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد .
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