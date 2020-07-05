أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

إيطاليا: إصابات كورونا 241 ألفا و419 والوفيات 34 ألفا و854

10:23 ص الأحد 05 يوليه 2020
إيطاليا: إصابات كورونا 241 ألفا و419 والوفيات 34 ألفا و854

أرشيفية

ميلانو- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 241 ألفا و419 حالة ، حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأحد بتوقيت ميلانو (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34 ألفا و854 حالة . وتعافى 191 ألفا و944 من المصابين حتى الآن .
ومر حوالي 22 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد .

فيروس كورونا ميلانو إيطاليا جامعة جونز هوبكنز

الخبر التالى:

روسيا تسجل 134 وفاة و6736 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 74035

    عدد المصابين

  • 20103

    عدد المتعافين

  • 3280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نقيب الممثلين يعلن عن مكان دفن رجاء الجداوي