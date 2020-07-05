وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر: الوضع الوبائي لكورونا سيخرج عن السيطرة

رام الله- (د ب أ):

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من أن الوضع الوبائي لكورونا في مدينة الخليل سيخرج عن السيطرة إذا ما لم يتعاون أهل المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) قولها في مقابلة تليفزيونية :"محافظة الخليل وحدها سجلت خلال 24 ساعة نحو 412 إصابة، معظمها في المدينة، بواقع وجود نحو 2749 إصابة نشطة بالمحافظة وحدها".

وقالت :"إذا لم يتعاون أهلنا في محافظة الخليل مع طواقم وزارة الصحة سيخرج الوضع الوبائي عن السيطرة".

وأضافت أن الوزارة سترفع توصية بتمديد الإغلاق المفروض في المدينة "لأن الحالة الوبائية تستوجب ذلك".

ودعت الكيلة كافة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية.