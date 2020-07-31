أستراليا تجبر فيسبوك وجوجل على الدفع مقابل استخدام ونشر المحتوى الإخباري

كانبرا-(بي بي سي):

في سياق سجال قانوني طويل بين عمالقة التكنولوجيا في العالم والحكومة الأسترالية، يتعين على الشركات الكبرى مثل فيسبوك وجوجل دفع رسوم مقابل نشر المحتوى الاخباري لوسائل الإعلام المحلية في خطوة تاريخية لحماية الوظائف في الصحافة.

وكانت الحكومة الأسترالية، طلبت أواخر العام الماضي من فيسبوك وجوجل التفاوض بشأن صفقة طوعية مع شركات الإعلام لاستخدام محتواها، لكن المحادثات باءت بالفشل ولم تسفر عن نتائج ملموسة، وتقول كانبرا الآن إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق من خلال التحكيم في غضون 45 يومًا فإن هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية ستضع شروطًا ملزمة قانونًا نيابة عن الحكومة.

وقدرت دراسة أجريت عام 2019 فقدان قرابة 3000 وظيفة صحفية في أستراليا في السنوات العشر الماضية، إذ قامت شركات الإعلام التقليدية بدفع عائدات الإعلانات إلى جوجل وفيسبوك التي لم تدفع شيئًا مقابل المحتوى الإخباري.