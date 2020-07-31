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كورونا يروع فلوريدا.. ورقم أسود لليوم الثالث

04:53 ص الجمعة 31 يوليه 2020
كورونا يروع فلوريدا.. ورقم أسود لليوم الثالث

تدابير احترازية ضد كورونا بولاية فلوريدا

وكالات

سجلت الولايات المتحدة، 1379 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في يوم واحد، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وهذا ثالث يوم على التوالي تسجل فيه البلاد أكثر من 1200 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، وفق سكاي نيوز.

والولايات المتحدة التي تعدد المتضرر الأول من جراء الفيروس في العالم، باتت تسجل ما مجموعه 151,826 وفاة بمرض كوفيد-19.

وبلغ إجمالي الإصابات على الأراضي الأمريكية منذ بداية الوباء نحو 4.5 ملايين (بمن فيهم 1,4 مليون شخص أعلن شفاؤهم).

ويثير الوضع في فلوريدا القلق بشكل خاصّ، إذ سجلت الخميس 253 وفاة جديدة من جراء الفيروس، وهو رقم قياسي في هذه الولاية السياحية.

فلوريدا الولايات المتحدة فيروس كورونا

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