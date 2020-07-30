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الولايات المتحدة تسجل 70 ألفاً و776 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:26 ص الخميس 30 يوليه 2020
الولايات المتحدة تسجل 70 ألفاً و776 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
أكدت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى أربعة ملايين و426 ألفا و982 حالة، عقب تسجيل 70 ألفا و776 حالة إصابة جديدة.
وأضافت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 150 ألفا و713 حالة على الأقل، عقب تسجيل 1403 حالات وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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