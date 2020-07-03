إصابة سناتور بمجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك بكورونا

نيويورك - (د ب أ):

أصيبت السناتور مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك جوليا سالازار بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صحفي صدر أمس الخميس عن زعيمة الأغلبية في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك أندريا ستيوارت كوزينز، أن نتائج فحوصات السناتور جوليا سالازار، 29 عاما، التي تمثل أحياء بروكلين، كانت إيجابية الإصابة بكوفيد-19.

وقالت: "بدأت سالازار بالشعور بأعراض خفيفة وخضعت للحجر الذاتي على الفور وأجريت الفحوصات لها "،مضيفة أن سالازار ، العضو بالحزب الديمقراطي، لا تزال تعاني من أعراض خفيفة وتخضع للحجر الصحي في المنزل.

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، وهو ديمقراطي، قد أعلن يوم الخميس إجراء الفحوصات لأكثر من 4 ملايين من سكان نيويورك، وأن أكثر من 24 الفا و800 حالة توفيت بسبب كورونا في مستشفيات نيويورك ودور العجزة.