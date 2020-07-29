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بينهم 7 من أسرة واحدة.. مقتل 9 أشخاص في انهيارات أرضية بنيبال

02:01 م الأربعاء 29 يوليه 2020
بينهم 7 من أسرة واحدة.. مقتل 9 أشخاص في انهيارات أرضية بنيبال

انهيار أرضي - ارشيفية

كاتمندو- (د ب ا):

لقي 9 أشخاص في نيبال حتفهم بعدما ضربت انهيارات أرضية قرية نائية في البلاد بوقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وقال دهير باهادور بيستا، عمدة بلدية نارهاريناث المتضررة بغرب نيبال إن من بين الضحايا سبعة من أسرة واحدة.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)" فريقنا وصل بالفعل للمناطق المتضررة وهو يحمل مواد الاغاثة للمتضررين، كما أن الجهود مستمرة لنقل المواطنين لأماكن أكثر أمنا".

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والحد منها إن ما لايقل عن 151 شخصا لقوا حتفهم وفقد 57 أخرين منذ بدء موسم الأمطار الموسمية في حزيران/يونيو الماضي.

ويشار إلى أن الكوارث الطبيعية المرتبطة بهطول الأمطار الموسيمية شائعة الحدوث في نيبال، الدولة التي تغطي أغلبها الجبال والأنهار.

انهيارات أرضية نيبال

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