تشيلي: 75 حالة وفاة و2133 إصابة جديدة بكورونا

سانتياجو- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي تسجيل75 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات أن عدد الإصابات المؤكدة الجديدة بالفيروس بلغ 2133 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد 347 ألفا و923 حالة. أما اجمالي الوفيات فقد بلغ 9187.

وهناك 1555 مصابا في المستشفيات ، منهم 250 في حالة حرجة و521 على أجهزة التنفس الصناعي.