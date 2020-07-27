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"حزب الله" ينشر صور الطائرة الإسرائيلية المسيرة التي سقطت في جنوب لبنان

04:44 م الإثنين 27 يوليه 2020
"حزب الله" ينشر صور الطائرة الإسرائيلية المسيرة التي سقطت في جنوب لبنان

حزب الله

(وكالات):

نشرت دائرة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني صورا لطائرة مسيرة (درون) إسرائيلية سقطت مساء أمس الأحد، بإحدى قرى جنوب لبنان.

وسقطت طائرة مسيرة (درون) إسرائيلية عند الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد في محيط تلة العويضة في خراج بلدة العديسة جنوب لبنان، بحسب "روسيا اليوم".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن سقوط الطائرة المسيرة داخل الأراضي اللبنانية خلال نشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي على الحدود.

حزب الله طائرة إسرائيلية لبنان

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