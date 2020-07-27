مباحثات مصرية - سعودية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية

القاهرة - أ ش أ

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة .

تناول اللقاء، الذي يعقد بقصر التحرير- العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية .

ومن المنتظر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى وقت لاحق.