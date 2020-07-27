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مباحثات مصرية - سعودية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية

11:24 ص الإثنين 27 يوليه 2020
مباحثات مصرية - سعودية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة .

تناول اللقاء، الذي يعقد بقصر التحرير- العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية .

ومن المنتظر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى وقت لاحق.

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سامح شكري الأمير فيصل بن فرحان السعودية

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