مباحثات مصرية - سعودية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية
القاهرة - أ ش أ
عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة .
تناول اللقاء، الذي يعقد بقصر التحرير- العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية .
ومن المنتظر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى وقت لاحق.
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