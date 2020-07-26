مسؤول بالبيت الأبيض: الاقتصاد الأمريكي سيتعافى في الربع الثالث من العام الجاري

واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤولان بارزان بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاقتصاد الأمريكي مازال يتأهب للتعافى في الربع الثالث من العام الجاري، وإن تأثير زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المشمسة (الممتدة من جنوبى إلى جنوب غربى أمريكا) على النمو سيكون محدودًا، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" اليوم الأحد "لا أنكر أن بعض هذه الولايات الساخنة ستضعف من هذا التعافي، ولكن الصورة بشكل عام إيجابية للغاية وما زلت أعتقد أن التعافي الكبير سيحدث بعد التراجع الحاد".

وأضاف "لا زلت أعتقد أن معدل النمو سيكون 20 بالمئة في الربعين الثالث والرابع".

وانضم كودلو، الذي قال أيضًا إنه يتوقع تمديد الوقف الاتحادي لعمليات إجلاء المستأجرين، بذلك إلى وزير الخزانة ستيفن منوشين، الذي قال لشبكة "فوكس نيوز" أنه يتوقع تعافيا كبيرا بعد الركود التاريخي في الربع الذي انتهى في 30 يونيو.

وتابع "دائما ما يكون الربع الثاني هو ربع سيء للغاية. مرة أخرى، هذا ليس لأسباب اقتصادية، هذا لأسباب صحية، لقد أغلقنا الاقتصاد بأكمله حرفيا".

وقال منوشين "الربع الثالث، الإجماع هو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17 بالمئة، لذلك نعتقد أننا سنرى تعافيا كبيرا للغاية".

وتتناقض هذه التصريحات مع علامات تحذير من أن التعافي من الجائحة قد يتعثر مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة ألف وفاة في أربعة أيام الأسبوع الماضي.