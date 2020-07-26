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جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة في الأراضي اللبنانية

07:31 م الأحد 26 يوليه 2020
جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة في الأراضي اللبنانية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن طائرة مسيرة تابعه له سقطت داخل الأراضي اللبنانية، حسبما أفادت "سكاي نيوز" عربية.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه لا خوف على تسرب معلومات من الطائرة المسيرة التي سقطت في لبنان.

وذكرت ‏القناة "12" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ ضربة استباقية لحركة حزب الله التي تخطط لتنفيذ عمليات على طول الحدود.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق من اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي مستعد للرد على أي تهديد ضد إسرائيل، وإنه يجري باستمرار جلسات تقييم للوضع الأمني مع وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الأراضي اللبنانية طائرة مسيرة

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