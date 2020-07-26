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فلسطين: محافظة بيت لحم تشهد تعافي 60% من مصابي كورونا

03:56 م الأحد 26 يوليه 2020
فلسطين: محافظة بيت لحم تشهد تعافي 60% من مصابي كورونا

أرشيفية

بيت لحم - أ ش أ
قال مدير صحة محافظة بيت لحم شادي اللحام إن المحافظة شهدت تعافي 318 مصابا بفيروس "كورونا"، من أصل 536، أي بنحو 60% من اجمالي الاصابات.
وأضاف اللحام -في بيان صحفي،نشرته وكالة انباء فلسطين/وفا/ اليوم الأحد- أن المسارات الوبائية لفيروس "كورونا" انخفضت من 18 إلى 8 فقط في المحافظة، والتي تحققت نتيجة الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل الطواقم الطبية بالحجر والعزل للمصابين والمخالطين، إلى جانب إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ووعي المواطنين في المحافظة.
وأعرب عن شكره لكافة طواقم وزارة الصحة ، وقادة الأجهزة الأمنية والأفراد وعديد المؤسسات الوطنية، التي كانت السند والدرع للطواقم الطبية في محافظة بيت لحم.

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فيروس كورونا بيت لحم فلسطين

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