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بيل جيتس يرسل خطابا لكوريا الجنوبية من أجل التعاون في مكافحة كورونا

12:08 م الأحد 26 يوليه 2020
بيل جيتس يرسل خطابا لكوريا الجنوبية من أجل التعاون في مكافحة كورونا

بيل جيتس

سول - (د ب أ):

كتب بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" خطابا إلى رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إين، أعرب فيه عن أمله في التعاون معا في جهود مكافحة وباء فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وقال المتحدث الرئاسي، يون جاي-كوان في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن جيتس، رئيس مؤسسة "بيل آند ميليندا جيس" الخيرية أرسل الخطاب إلى الرئيس مون الاثنين الماضي.

وأضاف المتحدث أن جيتس أشاد في الخطاب بقيادة مون واستجابة كوريا الجنوبية لفيروس، معربا عن أمله في أن تعزز حكومة سول ومؤسسة جيتس التعاون.

وتردد أن جيتس أشاد بشكل خاص بكوريا الجنوبية لأنها لا تقود فحسب إجراءات ضد الفيروس، لكن العمل أيضا على تطوير لقاحات ضد الفيروس في القطاع الخاص.

وقال جيتس أنه إذا نجحت شركة أبحاث وتطوير اللقاحات الكورية الجنوبية "إس كيه بايو ساينس" في تطوير لقاح ضد الفيروس، فإنها يمكن أن تنتج حوالي 200 مليون لقاح سنويا من يونيو العام المقبل.

وحصلت الشركة على تمويل في الأبحاث قيمته 3.6 مليون دولار من مؤسسة جيتس لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، تعهد جيتس بتوسيع استثمار مؤسسته في هيئة "رايت فاند" غير الحكومية التي تأسست في عام 2018، مع وزارة الصحة الكورية الجنوبية لمساعدة الدول النامية في مواجهة المشكلات الصحية العامة.

بيل جيتس مكافحة كورونا فيروس كورونا كوريا الجنوبية

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