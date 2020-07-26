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ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

05:57 ص الأحد 26 يوليه 2020
ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل رقمًا قياسيًا في إص

سيدني - (د ب أ):
سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت إصابة 459 شخصا، ووفاة عشرة خلال يوم واحد.

وذكرت وكالة "ايه ايه بي" اليوم الأحد أن الولاية شهدت أكبر عدد من الوفيات جراء كورونا في يوم واحد.

وأكد رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز حالات الوفاة.

ووصل إجمالي الوفيات بسبب كورونا في الولاية إلى 71 شخصا، وإلى 155 على مستوى أستراليا.

ولا يزال 228 مصابا في فيكتوريا يتلقون العلاج بالمستشفيات، بينهم 42 داخل وحدات العناية المركزة.

فيكتوريا استراليا فيروس كورونا

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